Рада намерена отменить налог на землю для Укрзализныци

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить норму о налоге на землю для Укрзализныци. Этот налог ввели с 2019 года. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

"Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю» за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте", – сообщили в пресс-службе компании.

Там напоминают, что налог на землю для Укрзализныци ввели с 1 января 2019 года.



Ранее Укрзализныця жаловалась на то, что правительство ввело налог на землю для этой компании. Такие правила вступили в силу в 2019 году.



В Укрзализныце подсчитали, что вынуждены выплатить в бюджет дополнительные 4,2 миллиарда гривен из-за этого налога вместо того, чтобы инвестировать эти средства в подвижной состав и обновление поездов.





МинПром

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