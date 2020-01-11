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Рада намерена отменить налог на землю для Укрзализныци
11.01.20 16:41
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить норму о налоге на землю для Укрзализныци. Этот налог ввели с 2019 года. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
"Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю» за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте", – сообщили в пресс-службе компании.
Там напоминают, что налог на землю для Укрзализныци ввели с 1 января 2019 года.
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