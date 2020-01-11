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Иран признал свою вину в гибели украинского Боинга

11.01.20 09:45
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Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке 2-й рейс авиакомпании "Украинские авиалинии" вылетел из Тегеранского аэропорта Хомейни и…полностью приблизился к чувствительному военному центру КСИР и по высоте и форме полета был (идентифицирован - ред.) вражеской целью", - заявили в иранском Генштабе.

Иранские вооруженные силы считают "человеческую ошибку" причиной сбивания украинского лайнера военной ракетой.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна выплатит компенсации семьям погибших и проведет дальнейшее расследование удара по самолету.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мои мысли и молитвы о всех скорбящих семьях. Я выражаю искренние соболезнования", - заявил Рухани.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - граждане семи стран, в том числе 63 канадцы и 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

МинПром

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