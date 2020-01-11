Иран признал свою вину в гибели украинского Боинга

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.
"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке 2-й рейс авиакомпании "Украинские авиалинии" вылетел из Тегеранского аэропорта Хомейни и…полностью приблизился к чувствительному военному центру КСИР и по высоте и форме полета был (идентифицирован - ред.) вражеской целью", - заявили в иранском Генштабе.
Иранские вооруженные силы считают "человеческую ошибку" причиной сбивания украинского лайнера военной ракетой.
Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна выплатит компенсации семьям погибших и проведет дальнейшее расследование удара по самолету.
"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мои мысли и молитвы о всех скорбящих семьях. Я выражаю искренние соболезнования", - заявил Рухани.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - граждане семи стран, в том числе 63 канадцы и 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).