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Интерпайп Сталь назвали хорошим примером зеленой металлургии

11.01.20 09:00
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Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко назвал завод Интерпайп Сталь хорошим примером "зеленой" металлургии.

"Интерпайп Сталь – это хороший пример "зеленой" металлургии. Во-первых, завод делает забор воды из реки Днепр, но обратно в нее воду не сбрасывает. А во-вторых, завод не загрязняет воздух нашей области. Тут установлено дорогостоящее оборудование, которое улавливает и перерабатывает выбрасываемые газы", – отметил глава региона во время визита на предприятие.

А.Бондаренко также посетил завод Интерпайп НТЗ. В ходе своего визита руководитель региона познакомился с инновационным и технологическим производством, где выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью.

Тем не менее, даже на таких сложных промышленных предприятиях можно построить процессы без нанесения вреда окружающей среде

"Наша главная экологическая инвестиция – это Интерпайп Сталь, в строительство которой мы вложили 700 млн долл. Это решило проблему выбросов благодаря закрытию мартеновского цеха и запуску нового производства по европейским экологическим стандартам. На других заводах – Интерпайп НТЗ, Интерпайп Нико Тьюб – мы также реализуем инвестиционные проекты, в том числе и экологической направленности. Всего за последние 10 лет компания инвестировала в развитие своих производств около 1 млрд долл", – рассказал директор по финансам и экономике Интерпайпа Денис Морозов.

МинПром

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