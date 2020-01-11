Интерпайп Сталь назвали хорошим примером зеленой металлургии Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко назвал завод Интерпайп Сталь хорошим примером "зеленой" металлургии.



"Интерпайп Сталь – это хороший пример "зеленой" металлургии. Во-первых, завод делает забор воды из реки Днепр, но обратно в нее воду не сбрасывает. А во-вторых, завод не загрязняет воздух нашей области. Тут установлено дорогостоящее оборудование, которое улавливает и перерабатывает выбрасываемые газы", – отметил глава региона во время визита на предприятие.



А.Бондаренко также посетил завод Интерпайп НТЗ. В ходе своего визита руководитель региона познакомился с инновационным и технологическим производством, где выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью.



Тем не менее, даже на таких сложных промышленных предприятиях можно построить процессы без нанесения вреда окружающей среде



"Наша главная экологическая инвестиция – это Интерпайп Сталь, в строительство которой мы вложили 700 млн долл. Это решило проблему выбросов благодаря закрытию мартеновского цеха и запуску нового производства по европейским экологическим стандартам. На других заводах – Интерпайп НТЗ, Интерпайп Нико Тьюб – мы также реализуем инвестиционные проекты, в том числе и экологической направленности. Всего за последние 10 лет компания инвестировала в развитие своих производств около 1 млрд долл", – рассказал директор по финансам и экономике Интерпайпа Денис Морозов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



