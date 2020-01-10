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В Киеве пересчитали платежки на отопление за декабрь

10.01.20 17:57
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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в связи с изменением цены природного газа пересчитало объем оплаты за горячую воду и отопление в декабре 2019 года, уменьшив его на 22-23%.

"В домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии будет составлять 1290,44 грн вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м будет составлять 25,32 грн при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м, а с учетом температурного коэффициента - 32,47 грн. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшиться почти на 20 грн", – сообщило "Киевтеплоэнерго" со ссылкой на директора его структурного подразделения "Энергосбыт" Константина Лопатина на сайте в пятницу.

Основанием для перерасчета стало постановление Кабмина "Некоторые вопросы начисления (определения) оплаты за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному водоснабжению в связи с изменением цены природного газа" от 24 декабря №1082, поясняет КП.

Кау отмечают в "Киевтеплоэнерго", фактическая цена газа в декабре прошлого года составила порядка 4276,69 грн/1 тыс. куб м вместо предусмотренной в тарифе 6235,51 грн/1 тыс. куб м.

По расчетам КП, возможность корректировки начисления за тепло и горячую воду в соответствии с фактической ценой газа без пересмотра тарифа дало возможность уменьшить платежи за эти услуги на 22-23% - в среднем 300-400 грн - в зависимости от площади квартиры и энергоэффективности дома. Перерасчет осуществлен всем клиентам "Киевтеплоэнерго" на общую сумму свыше 320 млн грн.

Как сообщалось, снижение объема оплаты за тепло и горячую воду в конце декабря 2019 года анонсировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ссылаясь на принятое правительством постановление, позволяющее на местах учитывать рыночную цену на газ при начислениях оплаты за тепловую энергию.

МинПром

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