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Украина незначительно снизила транзит нефти в 2019 году

10.01.20 16:24
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В 2019 году транзит нефти через Украину снизился на 1,6%, или на 208 тыс. тонн до 13 127 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом (13 335 тыс. тонн). Об этом говорится в сообщении компании "Укртранснефть", передают Українські Новини.

В то же время за 2019 год на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) было транспортировано 2,382 тыс. тонн нефти, что на 13,4%, или на 281 тыс. тонн нефти больше показателя прошлого года.

Всего в 2019 году "Укртранснефть" транспортировала 15 509 тыс. тонн нефти, что на 0,5%, или на 73 тыс. тонн нефти больше показателя прошлого года.

"К концу 2019 года "Укртранснефти" практически удалось наверстать недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае из-за попадания в него нефти с повышенным содержанием органических хлоридов", - отметила компания.

В декабре 2019 года транзит нефти через Украину сократился на 5,7% до 1,159 млн тонн по сравнению с декабрем 2018 года.

В том числе объем перекачки нефти для украинских потребителей (НПЗ) в декабре увеличился на 18,1% до 207 тыс. тонн по сравнению с декабрем 2018 года.

МинПром

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