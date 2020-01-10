В Японии снизились цены на металлолом Сворачивание строительных проектов в преддверии Олимпиады в Токио стало основным фактором, влияющим на спрос на сталь в Японии, который, как ожидается, сократится еще на 6% в начале 2020 года. Производство стали в Японии падает третий год подряд и, вероятно, сократится ниже 100 миллионов тонн в 2020 году.



В ответ на растущие запасы, некоторые японские заводы снизили закупочные цены на металлолом на 400 иен (примерно 3,70 долларов США) за тонну на этой неделе. Запасы лома уже достигли пика на складах поставщиков, а увеличение внутреннего сбора усугубляет нехватку места для складирования. Поставщики переносят продажи на зарубежные рынки. Покупатели, чувствуя необходимость разгружать тоннаж, начинают переговоры о снижении цен.



Японские поставщики металлолома столкнутся с растущим давлением на цены. Увеличение экспорта из Японии могут снизить цены лома на мировом рынке. В связи с тем, что цены на сталь в Азиатско-Тихоокеанском регионе в значительной степени ограничены Китаем, другие азиатско-тихоокеанские заводы пытаются снизить себестоимость продукции на фоне слабого внутреннего спроса на сортовой прокат. Это происходит из-за того, что американские поставщики металлолома повышают цены, поддерживая более медленный зимний сбор, что может подтолкнуть больше покупателей к японским поставкам. Американские поставщики уже отреагировали снижением экспортных цен на металлолом.



Основными покупателями Японии являются Южная Корея и Вьетнам, два крупнейших потребителя металлолома в Азии.



Ожидается, что внутренний спрос на сталь в Японии в январе-марте 2020 года снизится на 6% по сравнению с прошлым годом до 15 миллионов тонн. По данным японской федерации чугуна и стали, заказы на металлопрокат в октябре 2019 года снизились на 4,7% по сравнению с годом ранее, а заказы на январь-октябрь прошлого года снизились на 6%.



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