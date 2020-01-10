Южный ГОК в 2019 году освоил 3 млрд грн инвестиций Южный горно-обогатительный комбинат в 2019 году освоил 3 млрд грн инвестиций, сообщает пресс-служба предприятия.



Средства направлены на приобретение техники, оборудования, капитальное строительство, ремонты, социальные проекты. По сравнению с 2018 годом объем вложений вырос почти на 400 млн грн.



В частности, в первой половине 2019 года ЮГОК закупил два автосамосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 тонн. Машины используют в карьере для транспортировки горной массы.



В 2019 году на предприятии завершили капитальный ремонт технологической секции №13 второй рудообогатительной фабрики, в результате чего содержание железа в концентрате повысилось с 65% до 68%.



В прошлом году Южный ГОК начал строить комплекс сгущения пульпы. После ввода объекта в эксплуатацию объем отходов промышленного производства, складируемых в хвостохранилище, сократится в 11 раз. Потребление электрической энергии уменьшится до 40%.



"Южный ГОК системно инвестирует в развитие производства. В 2019 году комбинат освоил почти 3 млрд грн. Мы завершили модернизацию еще одной технологической секции рудообогатительной фабрики. Это позволит выпускать концентрат более высокого качества, востребованного как в Украине, так и за рубежом. Особое внимание – социальной инфраструктуре жилмассива ЮГОК и Новолатовской объединенной территориальной громады. Вкладываем средства в образование, медицину и жилой фонд. Цель – создать комфортные условия для проживания жителей Кривого Рога и соседних поселков, учебы и воспитания их детей", - отметил генеральный директор ЮГОКа Константин Федин.



МинПром



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