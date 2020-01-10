Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турция сократила экспорт арматуры

10.01.20 11:10 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

По данным Турецкого статистического института (TUIK), в январе-ноябре 2019 г. национальные металлургические компании экспортировали 5,2 млн. т арматуры, что на 4,4% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Исторически на арматуру приходится около трети турецкого экспорта стали.

В то же время, в четвертом квартале прошлого года объем поставок существенно отставал от показателей 2018 г. Так, в ноябре турецкий экспорт арматуры составил 430,6 тыс. т, что на 25,7% уступает уровню годичной давности. Из-за исчерпания квоты в ЕС турецкий сортовой прокат практически прекратил поступать в страны Евросоюза. Стальные тарифы и антидемпинговые пошлины привели к падению продаж арматуры в США и Канаду.

Крупнейшими покупателями турецкой арматуры в прошлом году выступали Йемен и Израиль. В январе-ноябре 2019 г. в эти страны было экспортировано соответственно 849,7 тыс. и 800,8 тыс. т данной продукции. Третье место по итогам одиннадцати месяцев занял Сингапур — 586,4 тыс. т.

В конце прошлого года поставки турецкой арматуры в страны Юго-Восточной Азии резко упали. Экспортеры попытались компенсировать это падение расширением продаж в страны Африки, прежде всего, Эфиопию.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:18
Трамп допускает отсрочку подписания торгового соглашения с Ираном
09:42
Мировые цены на продовольствие выросли до пятилетнего максимума
09:00
В 2019 году инфляция в Украине замедлилась до 4%
09.01.20
17:57
Liberty Steel уволит 335 рабочих
16:43
Alcoa решила продать непрофильные активы
15:53
В текущем году Украина выплатит МВФ 1,4 млрд долл
14:31
В США выросли цены на плоский прокат
13:53
Милованов озвучил основные нормы нового Трудового кодекса
12:32
В ОАЭ началось производство ТБД
11:03
Украина оценила потери от запуска Турецкого потока
10:54
Baowu может стать крупнейшей мировой меткомпанией
10:26
В декабре Китай нарастил выпуск нержавейки
09:21
ВБ прогнозирует незначительные темпы роста мировой экономики
08.01.20
17:57
В Нацбанке также ожидают дальнейшего укрепления гривны
16:37
Путин и Эрдоган официально запустили газопровод в обход Украины
16:08
Запорожсталь сократила объемы производства
15:30
Автопроизводство Германии упало на уровень 1996 года
15:15
Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1%
14:15
POSCO пожертвовала крупную сумму для ликвидации пожаров в Австралии
13:42
Конфликт между США и Ираном повысил ставки фрахта танкеров
03.01.20
31.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!