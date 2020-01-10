Турция сократила экспорт арматуры По данным Турецкого статистического института (TUIK), в январе-ноябре 2019 г. национальные металлургические компании экспортировали 5,2 млн. т арматуры, что на 4,4% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Исторически на арматуру приходится около трети турецкого экспорта стали.



В то же время, в четвертом квартале прошлого года объем поставок существенно отставал от показателей 2018 г. Так, в ноябре турецкий экспорт арматуры составил 430,6 тыс. т, что на 25,7% уступает уровню годичной давности. Из-за исчерпания квоты в ЕС турецкий сортовой прокат практически прекратил поступать в страны Евросоюза. Стальные тарифы и антидемпинговые пошлины привели к падению продаж арматуры в США и Канаду.



Крупнейшими покупателями турецкой арматуры в прошлом году выступали Йемен и Израиль. В январе-ноябре 2019 г. в эти страны было экспортировано соответственно 849,7 тыс. и 800,8 тыс. т данной продукции. Третье место по итогам одиннадцати месяцев занял Сингапур — 586,4 тыс. т.



В конце прошлого года поставки турецкой арматуры в страны Юго-Восточной Азии резко упали. Экспортеры попытались компенсировать это падение расширением продаж в страны Африки, прежде всего, Эфиопию.



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