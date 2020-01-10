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Мировые цены на продовольствие выросли до пятилетнего максимума

10.01.20 09:42
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Цены на продовольствие в мире в декабре 2019 года достигли самого высокого уровня за последние пять лет. Об этом сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в очередном отчете, передает Интерфакс-Украина.

Рост произошел на фоне повышенного спроса на пальмовое масло и сахарный тростник для производства биотоплива, поясняется в документе.

Индекс продовольственных цен ФАО в декабре составил 181,7 пункта, что на 2,5 п.п. больше, чем в ноябре. Это самый высокий показатель с декабря 2014 года.

В целом за 2019 год индекс составил в среднем 171,5 пункта, что примерно на 1,8% выше, чем в 2018 году, но на 25% ниже своего пика в 2011 году.

Индекс цен на растительные масла в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 9,4%. Рост фиксируется шестой месяц подряд.

"Последнее повышение снова было вызвано ценами на пальмовое масло, которые поддерживаются устойчивым спросом, особенно со стороны производителей биодизеля, а также опасениями по поводу сокращения поставок", - говорится в отчете.

Индекс цен на сахар поднялся на 4,8% по сравнению с ноябрем. Отчасти это было вызвано ростом цен на сырую нефть. Это побудило бразильские сахарные заводы направлять больше сахарного тростника для производства этанола, что привело к снижению доступности сахара на мировом рынке.

Индекс цен на молочную продукцию в течение месяца увеличился на 3,3%, что обусловлено ценами на сыр, которые выросли почти на 8% на фоне сокращения экспортных поставок из Европейского союза и Океании.

Индекс цен на зерновые в декабре поднялся на 1,4% в основном из-за роста цен на пшеницу на фоне повышенного спроса на импорт со стороны Китая и логистических проблем во Франции, вызванных продолжающимися протестами в стране. Однако котировки цен на кукурузу и рис оставались в целом стабильными.

Индекс цен на мясо в декабре составил 191,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

МинПром

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