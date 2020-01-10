В 2019 году инфляция в Украине замедлилась до 4%

По итогам 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 4,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
При этом в декабре 2019 года потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем.
В частности на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.
Одежда и обувь подешевели на 3,4%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,3%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.
Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%.
Напомним, в 2018 году потребительские цены в Украине выросли на 9,8%, в 2017 году – на 13,7%, 2016 году – на 12,4%, 2015 году – на 43,3%, в 2014 году – на 24,9%.