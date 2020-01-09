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Liberty Steel уволит 335 рабочих

09.01.20 17:57 , Steelland
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Британская Liberty Steel сокращает 355 рабочих мест в своем специализированном подразделении в Южном Йоркшире и на стане горячей прокатки в Ньюпорте, Уэльс.

Компания семьи Гупта сослалась на "сложные рыночные условия и продолжительное снижение спроса на британскую стальную продукцию" и заявила, что сокращения призваны обеспечить "долгосрочную жизнеспособность и конкурентоспособность" металлургических заводов.

"К сожалению, сталелитейная промышленность в Великобритании сталкивается с трудными условиями, и мы приняли непростое решение о необходимости сократить рабочую силу в нескольких местах, чтобы сделать их устойчивыми в долгосрочной перспективе", - заявил исполнительный директор Liberty Steel UK Корнелиус Лоуренс.

Сокращение рабочих мест будет сосредоточено в Стоксбридже, Ротереме и Бринсворте, все в Южном Йоркшире и Ньюпорте.

Профсоюзы призвали правительство Великобритании обсудить высокие затраты на электроэнергию и фискальную нагрузку на бизнес, что ставит комбинаты на островах в невыгодное положение по сравнению с их коллегами в континентальной Европе.

МинПром

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