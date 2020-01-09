Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Alcoa решила продать непрофильные активы

09.01.20 16:43 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Американская алюминиевая корпорация Alcoa подписала соглашение о продаже за $250 млн. своего подразделения Elemental Environmental Solutions (EES), занимающегося переработкой опасных отходов.

Основным активом EES является расположенное в штате Арканзас предприятие по переработке отходов, в частности, образующихся при выплавке алюминия. Как сообщает Alcoa, оно продолжит принимать отходы с североамериканских заводов компании в соответствии с действующим долгосрочным соглашением.

Покупателем EES выступает компания Veolia ES Technical Solutions, которая является одним из ведущих переработчиков опасных отходов в Северной Америке. Сделку планируется закрыть к концу первого квартала текущего года.

Как сообщил генеральный директор Alcoa Рой Харви, продажа EES осуществлена в рамках обнародованной в октябре 2019 г. стратегии корпорации по продаже непрофильных активов. Всего корпорация рассчитывает получить за счет этого от $500 млн. до $1 млрд. наличными.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:53
В текущем году Украина выплатит МВФ 1,4 млрд долл
14:31
В США выросли цены на плоский прокат
13:53
Милованов озвучил основные нормы нового Трудового кодекса
12:32
В ОАЭ началось производство ТБД
11:03
Украина оценила потери от запуска Турецкого потока
10:54
Baowu может стать крупнейшей мировой меткомпанией
10:26
В декабре Китай нарастил выпуск нержавейки
09:21
ВБ прогнозирует незначительные темпы роста мировой экономики
08.01.20
17:57
В Нацбанке также ожидают дальнейшего укрепления гривны
16:37
Путин и Эрдоган официально запустили газопровод в обход Украины
16:08
Запорожсталь сократила объемы производства
15:30
Автопроизводство Германии упало на уровень 1996 года
15:15
Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1%
14:15
POSCO пожертвовала крупную сумму для ликвидации пожаров в Австралии
13:42
Конфликт между США и Ираном повысил ставки фрахта танкеров
12:48
Японские эксперты прогнозируют тяжелый год для металлургии
11:58
Итальянский суд принял решение не останавливать домну на Ilva
10:18
Милованов ожидает укрепления курса гривны
09:56
Цены на нефть и золото пошли вверх после иранских ударов по базам США
09:00
В Иране разбился украинский самолет
03.01.20
31.12.19
30.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!