Alcoa решила продать непрофильные активы Американская алюминиевая корпорация Alcoa подписала соглашение о продаже за $250 млн. своего подразделения Elemental Environmental Solutions (EES), занимающегося переработкой опасных отходов.



Основным активом EES является расположенное в штате Арканзас предприятие по переработке отходов, в частности, образующихся при выплавке алюминия. Как сообщает Alcoa, оно продолжит принимать отходы с североамериканских заводов компании в соответствии с действующим долгосрочным соглашением.



Покупателем EES выступает компания Veolia ES Technical Solutions, которая является одним из ведущих переработчиков опасных отходов в Северной Америке. Сделку планируется закрыть к концу первого квартала текущего года.



Как сообщил генеральный директор Alcoa Рой Харви, продажа EES осуществлена в рамках обнародованной в октябре 2019 г. стратегии корпорации по продаже непрофильных активов. Всего корпорация рассчитывает получить за счет этого от $500 млн. до $1 млрд. наличными.



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