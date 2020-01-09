В США выросли цены на плоский прокат

Американские производители стали Nucor, ArcelorMittal и НЛМК в начале 2020 года повысили цены на плоский прокат еще на 40 долларов за тонну.
Nucor и ArcelorMittal повышают цены пятый раз за последние три месяца. Американское подразделение Новолипецкого меткомбината с октября было как минимум три раза объявляло о росте цен.
Нынешнее повышение цен подняло среднюю цену листовой стали в США с 25 октября на 190 долларов.
Другие американские компании, такие как интегрированный сталелитейный завод US Steel, также подняли цены с октября, стремясь к уровню цен на горячекатаный рулон 600-640 долларов за тонну.
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