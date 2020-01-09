Украина оценила потери от запуска Турецкого потока Запуск газопровода Турецкий поток повлияет на объемы транзита газа территорией Украины, которые существенно снизятся до 15 млрд куб. м. , заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.



По его словам, транзит газа через Украину по Балканскому направлению с 1 января осуществляется только для потребностей Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.



"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - добавил он.



Напомним, 8 января в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода Турецкий поток. Греция и Северная Македония начали получать российский газ по Турецкому потоку c 5 января.



МинПром



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