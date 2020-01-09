Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Baowu может стать крупнейшей мировой меткомпанией

09.01.20 10:54 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Ведущая китайская металлургическая группа Baowu Steel Group собирается довести объем производства стали почти до 100 млн. т в год благодаря новому поглощению.

Baowu подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций компании Chongqing Iron and Steel, способной выплавлять до 8,4 млн. т стали в год. Сделку планируется завершить к концу первого полугодия 2020 г.

В настоящее время совокупные мощности Baowu составляют немногим более 90 млн. т в год. В 2019 г. группа присоединила к себе компанию Maanshan Iron and Steel Co Ltd (Magang), которая в 2018 г. произвела 19,64 млн. т стали.

В своей стратегии от 2017 г. группа Baowu поставила перед собой цель довести объем производства до 100 млн. т в год в 2019-2021 гг. Вследствие этого китайская корпорация может стать крупнейшим производителем стали в мире. ArcelorMittal, чьи мощности больше, чем у Baowu, даже с учетом приобретения Chongqing Iron and Steel, в последние годы выплавляла менее 95 млн. т в год.

Кроме того, благодаря приобретению Baowu расширяет свое присутствие на юго-западе Китая и становится первой в отрасли металлургической компанией, представленной во всех основных регионах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:03
Украина оценила потери от запуска Турецкого потока
10:26
В декабре Китай нарастил выпуск нержавейки
09:21
ВБ прогнозирует незначительные темпы роста мировой экономики
08.01.20
17:57
В Нацбанке также ожидают дальнейшего укрепления гривны
16:37
Путин и Эрдоган официально запустили газопровод в обход Украины
16:08
Запорожсталь сократила объемы производства
15:30
Автопроизводство Германии упало на уровень 1996 года
15:15
Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1%
14:15
POSCO пожертвовала крупную сумму для ликвидации пожаров в Австралии
13:42
Конфликт между США и Ираном повысил ставки фрахта танкеров
12:48
Японские эксперты прогнозируют тяжелый год для металлургии
11:58
Итальянский суд принял решение не останавливать домну на Ilva
10:18
Милованов ожидает укрепления курса гривны
09:56
Цены на нефть и золото пошли вверх после иранских ударов по базам США
09:00
В Иране разбился украинский самолет
03.01.20
19:20
В 2019 году Украина сократила производство металлургической продукции
15:04
Нацбанк назвал три причины избытка валюты на рынке
13:30
ТМК завершила сделку по продаже IPSCO Tubulars
10:52
В 2019 году Украина увеличила транзит газа на 3,2%
10:02
В прошлом году дефицит госбюджета превысил 72 млрд грн
31.12.19
30.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!