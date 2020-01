Baowu может стать крупнейшей мировой меткомпанией

Ведущая китайская металлургическая группа Baowu Steel Group собирается довести объем производства стали почти до 100 млн. т в год благодаря новому поглощению.



Baowu подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций компании Chongqing Iron and Steel, способной выплавлять до 8,4 млн. т стали в год. Сделку планируется завершить к концу первого полугодия 2020 г.



В настоящее время совокупные мощности Baowu составляют немногим более 90 млн. т в год. В 2019 г. группа присоединила к себе компанию Maanshan Iron and Steel Co Ltd (Magang), которая в 2018 г. произвела 19,64 млн. т стали.



В своей стратегии от 2017 г. группа Baowu поставила перед собой цель довести объем производства до 100 млн. т в год в 2019-2021 гг. Вследствие этого китайская корпорация может стать крупнейшим производителем стали в мире. ArcelorMittal, чьи мощности больше, чем у Baowu, даже с учетом приобретения Chongqing Iron and Steel, в последние годы выплавляла менее 95 млн. т в год.



Кроме того, благодаря приобретению Baowu расширяет свое присутствие на юго-западе Китая и становится первой в отрасли металлургической компанией, представленной во всех основных регионах.



МинПром



