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В декабре Китай нарастил выпуск нержавейки

09.01.20 10:26 , МеталлСервис
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В течение декабря 2019 года китайские металлургические предприятия произвели 2,4 млн. тонн нержавеющей стали.

Улучшение показателей в годовом соотношении — 9,05%, но по сравнению с предыдущим месяцем объёмы сократились на 1,65%, сообщает SMM.

На долю 200-й стали пришлось 0,808 млн. тонн — на 0,54% меньше к ноябрю. Производство стали 300-й серии сократилось на 4,25% до 1,12 млн. тонн в связи с приостановкой оборудования в начале месяца на предприятиях Zhangjiagang Pohang и Delong для проведения плановых ремонтных работ. Декабрьские объёмы производства 400-й нержавеющей стали увеличились к предыдущему месяцу на 2,94% до 0,479 млн. тонн.

В январе 2020 года производство нержавеющей стали в КНР, как ожидается, составит 2,08 млн. тонн, что на 13,51% меньше показателей предыдущего месяца, но на 4,26% больше, чем было зафиксировано в январе прошлого года.

МинПром

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