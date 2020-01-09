В декабре Китай нарастил выпуск нержавейки

В течение декабря 2019 года китайские металлургические предприятия произвели 2,4 млн. тонн нержавеющей стали.
Улучшение показателей в годовом соотношении — 9,05%, но по сравнению с предыдущим месяцем объёмы сократились на 1,65%, сообщает SMM.
На долю 200-й стали пришлось 0,808 млн. тонн — на 0,54% меньше к ноябрю. Производство стали 300-й серии сократилось на 4,25% до 1,12 млн. тонн в связи с приостановкой оборудования в начале месяца на предприятиях Zhangjiagang Pohang и Delong для проведения плановых ремонтных работ. Декабрьские объёмы производства 400-й нержавеющей стали увеличились к предыдущему месяцу на 2,94% до 0,479 млн. тонн.
В январе 2020 года производство нержавеющей стали в КНР, как ожидается, составит 2,08 млн. тонн, что на 13,51% меньше показателей предыдущего месяца, но на 4,26% больше, чем было зафиксировано в январе прошлого года.