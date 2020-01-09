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ВБ прогнозирует незначительные темпы роста мировой экономики

09.01.20 09:21
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Всемирный банк прогнозирует незначительное увеличение темпов роста мировой экономики – с 2,4% в 2019 году, до 2,5% в 2020 году

Согласно докладу банка, экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году – до 2,7%. В июньском прогнозе Всемирного банка говорилось о более высоких темпах роста: 2,7% в 2020 году, 2,8% в 2021 году.

Предполагается, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% в 2020 году (1,6% в 2019 году). В США в этом году прогнозируется спад с 2,3% в 2019 году до 1,8% из-за повышения пошлин и политической неопределенности, в зоне евро – с 1,1 до 1% на фоне «низкой активности в промышленности». Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 году, но этот рост не будет повсеместным.

В числе рисков для темпов роста мировой экономики в докладе называются "новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах".

Авторы доклада отмечают, что восстановление темпов экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире, поскольку рост производства на душу населения останется "гораздо ниже многолетних средних показателей".

МинПром

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