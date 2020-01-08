В Нацбанке также ожидают дальнейшего укрепления гривны В Нацбанке заявили, что не видят угроз для девальвации гривни и ожидают, что национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.



"Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы наоборот видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем", - отметила Рожкова.



По ее словам, укрепление гривни в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплату госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривни положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.



Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что ожидает укрепления курса национальной валюты в 2020 году.



МинПром



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