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Путин и Эрдоган официально запустили газопровод в обход Украины

08.01.20 16:37
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В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает Анадолу.

В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, "Турецкий поток" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски.

Напомним, 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".

МинПром

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