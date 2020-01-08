Путин и Эрдоган официально запустили газопровод в обход Украины В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает Анадолу.



В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.



Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.



По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, "Турецкий поток" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски.



Напомним, 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".



МинПром



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