Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Автопроизводство Германии упало на уровень 1996 года

08.01.20 15:30
печать
размер текста:

Ключевой для ФРГ сектор - автопром - падает второй год подряд на фоне торговой войны Китая и США, сжатия глобального спроса и ужесточения норм вредных выбросов. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейшие немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, BMW и Daimler, в 2019 году выпустили 4,66 млн машин. Это минимум с 1996 года.

За год производство сократилось на 9%, а относительно уровней 2016 года - почти на 18%. Головной болью для немецких концернов стал иностранный спрос: внутри страны продажи выросли на 4,5% и стали рекордными с 2009 года.

Однако экспортные заказы ушли глубоко в минус на фоне рецессии мирового автопрома, который завершил 2019 год максимальным падением с глобального финансового кризиса.

Автопроизводители и их дилеры теряют покупателей второй год подряд: если в прошлом году они недосчитались 1,4% продаж, то в этом лишатся еще 4% (по оценке Fitch). "Зоной бедствия" становится Китай, где за январь-октябрь продажи рухнули на 11%, а по итогам года станут меньше на 2,1 млн машин (21,6 млн), прогнозирует Fitch.

Экономика Германии балансирует на грани рецессии: в третьем квартале она показала рост на 0,1% относительно второго квартала, когда был зафиксирован спад на 0,1%. В годовом выражении ВВП прибавил 1% в третьем квартале, 0% - во втором, а в первом квартале упал на 0,6%. МВФ прогнозирует рост немецкой экономики на 0,5% по итогам прошлого года и ускорение до 1,2% в 2020-м.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:37
Путин и Эрдоган официально запустили газопровод в обход Украины
16:08
Запорожсталь сократила объемы производства
15:15
Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1%
14:15
POSCO пожертвовала крупную сумму для ликвидации пожаров в Австралии
13:42
Конфликт между США и Ираном повысил ставки фрахта танкеров
12:48
Японские эксперты прогнозируют тяжелый год для металлургии
11:58
Итальянский суд принял решение не останавливать домну на Ilva
10:18
Милованов ожидает укрепления курса гривны
09:56
Цены на нефть и золото пошли вверх после иранских ударов по базам США
09:00
В Иране разбился украинский самолет
03.01.20
19:20
В 2019 году Украина сократила производство металлургической продукции
15:04
Нацбанк назвал три причины избытка валюты на рынке
13:30
ТМК завершила сделку по продаже IPSCO Tubulars
10:52
В 2019 году Украина увеличила транзит газа на 3,2%
10:02
В прошлом году дефицит госбюджета превысил 72 млрд грн
09:56
Ferrеxpo выплатит спецдивиденды за 2019 год
31.12.19
17:57
В 2020 году транзит российского газа через Украину может достичь 75 млрд куб м
17:07
США и Китай подпишут первую часть торговой сделки 15 января
16:03
Зеленский обсудил с Путиным газовые контракты и освобождение пленных
15:44
Лукашенко поручил искать альтернативу российской нефти
30.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!