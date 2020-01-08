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Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1%

08.01.20 15:15
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В 2019 году перевозка грузов по Днепру выросла на 19,1%, до 11,79 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".

В частности перевозка зерновых в 2019 году выросла на 54%, до 4,852 млн тонн, металлопродукции – почти на треть, до 1,712 млн тонн. В то же время перевозка нефтепродуктов снизилась на 46%, до 37 тыс. тонн, а перевозка стройматериалов и прочих грузов сократилась на 4%, до 5,192 млн тонн.

Количество суднопроходов по итогам прошлого года выросло до 11,938 тыс. рейсов по сравнению с 16,390 тыс. рейсов в 2018 году.

Стоит отметить, что увеличение грузопотока по Днепру в прошлом году было обусловлено более ранним открытием навигации – на две недели раньше обычного, а также продлением ее на Каховском и Запорожском шлюзах до 1 января 2020 года.

МинПром

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