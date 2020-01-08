Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1% В 2019 году перевозка грузов по Днепру выросла на 19,1%, до 11,79 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".



В частности перевозка зерновых в 2019 году выросла на 54%, до 4,852 млн тонн, металлопродукции – почти на треть, до 1,712 млн тонн. В то же время перевозка нефтепродуктов снизилась на 46%, до 37 тыс. тонн, а перевозка стройматериалов и прочих грузов сократилась на 4%, до 5,192 млн тонн.



Количество суднопроходов по итогам прошлого года выросло до 11,938 тыс. рейсов по сравнению с 16,390 тыс. рейсов в 2018 году.



Стоит отметить, что увеличение грузопотока по Днепру в прошлом году было обусловлено более ранним открытием навигации – на две недели раньше обычного, а также продлением ее на Каховском и Запорожском шлюзах до 1 января 2020 года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



