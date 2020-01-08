Грузоперевозки по Днепру выросли на 19,1%

В 2019 году перевозка грузов по Днепру выросла на 19,1%, до 11,79 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".
В частности перевозка зерновых в 2019 году выросла на 54%, до 4,852 млн тонн, металлопродукции – почти на треть, до 1,712 млн тонн. В то же время перевозка нефтепродуктов снизилась на 46%, до 37 тыс. тонн, а перевозка стройматериалов и прочих грузов сократилась на 4%, до 5,192 млн тонн.
Количество суднопроходов по итогам прошлого года выросло до 11,938 тыс. рейсов по сравнению с 16,390 тыс. рейсов в 2018 году.
Стоит отметить, что увеличение грузопотока по Днепру в прошлом году было обусловлено более ранним открытием навигации – на две недели раньше обычного, а также продлением ее на Каховском и Запорожском шлюзах до 1 января 2020 года.