POSCO пожертвовала крупную сумму для ликвидации пожаров в Австралии 7 января POSCO перечислил 500 тысяч австралийских долларов в Австралийский Красный Крест. Это пожертвование должно быть использовано в качестве фонда помощи для ликвидаций последствий лесного пожара в Австралии.



Пожертвование было передано в Австралийский Красный Крест по решению совета директоров POSCO-Australia.



Генеральный директор POSCO Чон Ву Чой заявил: "Мы надеемся, что это пожертвование может помочь в остановке катастрофы, вызванной лесным пожаром в Австралии … Австралия была нашим хорошим партнером с момента основания POSCO. Мы надеемся, что лесные пожары скоро погаснут".



С 2002 года POSCO играет ключевую роль в поддержании двусторонних связей между Кореей и Австралией. POSCO ежегодно импортирует оттуда ресурсы на сумму 5 триллионов вон, а также напрямую инвестирует в такие ископаемые, как железная руда, уголь и литий.



Лесной пожар, который начался с Нового Южного Уэльса в октябре, распространился по всему штату - и в другие юго-восточные штаты, включая Викторию и Южную Австралию - из-за необычно высоких температур и сильных ветров. Новый Южный Уэльс и Виктория зафиксировали наихудший ущерб и объявили чрезвычайное положение штата 3 января. По меньшей мере, 24 человека погибли, а площадь сожженных земель превысила 6 миллионов гектаров - примерно в 100 раз больше Сеула - разрушив более 2000 домов.



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