Конфликт между США и Ираном повысил ставки фрахта танкеров Владельцы нефтяных танкеров повышают цены на перевозку нефти после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, сообщает Bloomberg.



По данным агентства, дорожает транспортировка нефти по "ключевому маршруту" из Персидского залива в Китай. В некоторых случаях цены на перевозку выросли на 14%, рассказали Bloomberg брокеры и нефтяные трейдеры.



Для определения стоимости доставки нефти введена шкала Worldscale, по которой устанавливаются базовые цены для перевозки 1 т сырья. На прошлой неделе тарифы для маршрута между Ближним Востоком и Китаем были установлены на уровне 122 баллов Worldscale. На сегодняшний день, после атаки Ирана, тарифы варьируются от 165 до 180 баллов.



Bloomberg уточняет, что перевозчики стремятся получить надбавку за транспортировку сырья на фоне роста напряженности в Персидском заливе. Как пишет агентство, резкое подорожание услуг по доставке нефти свидетельствует, что эскалация конфликта между США и Ираном "влияет на глобальные цепочки поставок нефти".



Напомним, 3 января в результате авиаудара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани, глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В качестве ответа Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.



МинПром



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