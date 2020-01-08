Японские эксперты прогнозируют тяжелый год для металлургии Мировая экономика также становится все более неопределенной, поскольку экономики Европы и Китая, а также Индии, АСЕАН и других крупных экономик в целом замедлились из-за роста протекционизма, заявили в Японской федерации чугуна и стали.



На мировую сталелитейную отрасль будут оказывать влияние ряд международных инициатив и такие факторы как перепроизводство стали и борьба с глобальным потеплением.



В японской экономике в 2019 году личное потребление умеренно восстанавливалось при благоприятных условиях занятости, но производственная активность замедлилась из-за спада в зарубежных экономиках и последовавших стихийных бедствий. Капитальные затраты также сокращаются из-за спада в корпоративной деятельности.



В этих обстоятельствах спрос на сталь в Японии в прошлом году был устойчивым в области гражданского строительства из-за восстановления и реконструкции, связанных со стихийными бедствиями, но зарубежные рынки в автомобильной отрасли замедлились в отечественной обрабатывающей промышленности. Помимо снижения спроса после повышения налога на потребление в октябре прошлого года, ситуация была слабой из-за невнятного внешнего спроса в машиностроении.



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