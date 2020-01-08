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Итальянский суд принял решение не останавливать домну на Ilva

08.01.20 11:58 , Steelland
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Итальянский суд постановил во вторник, что не нужно останавливать одну из трех доменных печей на металлургическом заводе ILVA в Таранто, несмотря на опасения, что там было нарушение правил безопасности. Решение отменяет предыдущий приказ местного магистрата о том, что печь должна быть закрыта после смерти рабочего на крупнейшем в Европе сталелитейном заводе.

Постановление устраняет потенциальное препятствие на переговорах между назначенными государством комиссарами, управляющими заводом Ilva, и ArcelorMittal, чтобы возобновить сделку 2018 года для крупнейшего в мире производителя стали, чтобы купить убыточные сталелитейные заводы.

В ноябре ArcelorMittal объявила о расторжении сделки, заключенной в 2018 году, и указание на закрытие сделки стало одной из причин такого шага. Он утверждал, что не может производить достаточно стали из оставшихся печей, чтобы вернуть фирме прибыль.

Решение, вынесенное во вторник, дало комиссарам до 12 месяцев для выполнения ряда требований, чтобы привести печь в соответствие с правилами охраны окружающей среды и безопасности, согласно копии решения, увиденного Reuters.

Индийский сталелитейщик также обвинил свой угрожающий выход в попытке итальянского правительства отказаться от гарантии юридической неприкосновенности от судебного преследования за экологические риски, в то время как он провел очистку на сильно загрязненном участке Илвы.

В декабре прошлого года комиссары и Arcelor согласились продлить свои переговоры до 31 января в попытке найти соглашение.

Миланский суд перенес слушание, назначенное ранее на декабрь, на 7 февраля, чтобы обсудить правительственную заявку на прекращение вывода ArcelorMittal из Илвы, чтобы освободить место для переговоров.

Правительство также рассматривает возможность стать инвестором в Ilva, в которой напрямую работают около 8 200 работников в Таранто, через государственное агентство Invitalia, заявил в ноябре министр промышленности Италии Стефано Патуанелли.

МинПром

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