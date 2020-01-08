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Милованов ожидает укрепления курса гривны

08.01.20 10:18
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепление курса в 2020 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Милованова, укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

"Курс — это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такие изменения временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", — написал Милованов.

Ранее в Нацбанке заявили, что увеличению предложения валюты в прошлом году способствовал рост интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также наращивание экспорта, прежде всего за счет увеличения производительности и соответственно больших физических объемов поставок товаров.

МинПром

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