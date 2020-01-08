Цены на нефть и золото пошли вверх после иранских ударов по базам США После ударов Ирана по американским военным базам в Ираке стоимость техасской светлой нефти (WTI) превысила 65 долл, о чем свидетельствуют данные электронных торгов в США.



По состоянию на пять утра по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на сорт WTI увеличилась более чем на 4%. На торгах в Нью-Йорке нефть подорожала до 65,27 долл. за баррель, а за полчаса до этого ее стоимость достигала 65,65 долл..



Кроме того, выросла и стоимость тройской унции золота на бирже COMEX: стоимость чуть больше чем за час увеличилась на 35 долл. (+2,1%) и впервые с 2013 года оказалась выше 1600 долл. (1604,55).



Это произошло после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции "Мученик Сулеймани" против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.



Иранские военные совершили атаки на две американские авиабазы в Ираке. О случившемся сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака. В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, уточнил представитель Пентагона.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



