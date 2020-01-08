В Иране разбился украинский самолет Сегодня утром в Иране потерпел катастрофу украинский самолет Boeing 737 принадлежащий авиакомпании МАУ.



По информации местных СМИ, самолет упал на землю через несколько минут после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По официальной информации, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на борту самолета находились 176 человек. Никто из них не выжил. В свою очередь глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пир Хоссен Куливанд заявил, что погибли 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров. По информации СМИ, среди погибших 9 граждан Украины, которые составляли экипаж авиалайнера. Также сообщается, что еще двое погибших пассажиров возможно являются гражданами Украины.



На месте трагедии работают спасательные службы. Также на месте крушения находится украинский посол в Иране Сергей Бурдиляк. По последним данным, уже найдет первый бортовой самописец разбившегося самолета.



Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией. "Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал глава украинского государства в Facebook.



Также В.Зеленский поручил создать при Совете национальной безопасности и обороны Украины оперативный штаб в связи с авиакатастрофой. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению президента осуществляет секретарь СНБО Алексей Данилов.



Оперативному штабу дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации.



МинПром



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