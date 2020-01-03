ТМК завершила сделку по продаже IPSCO Tubulars Российская Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Цена сделки по договору купли-продажи, заключенному 22 марта 2019 года, составляла 1,209 млрд долл. без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включала в себя 270 млн долл. оборотного капитала.



По итогам закрытия сделки обе стороны заключили генеральное соглашение на шесть лет, согласно которому, начиная со 2 января 2020 года, Tenaris будет выступать в качестве эксклюзивного дистрибьютора труб OCTG и линейных труб ТМК на территории США и Канады.



"Мы рады успешному завершению сделки по продаже 100% акций IPSCO. Она была реализована в рамках действующей стратегии развития ТМК и создаст дополнительную стоимость для акционеров. Полученные денежные средства позволят обеспечить финансовую стабильность и дальнейшее развитие компании", — отметил председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.



Финансовым консультантом по сделке выступил BTIG, LLC, а юридическим консультантом по сделке со стороны ТМК — Latham & Watkins LLP



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