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В прошлом году дефицит госбюджета превысил 72 млрд грн

03.01.20 10:02
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Государственный бюджет за 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиарда гривень, или 1,8% ВВП. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Сообщается, что в частности, дефицит общего фонда государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 млрд грн.

Дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований, поскольку поступления от приватизации составили всего 0,5 млрд грн.

По итогам года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 5,5% г/г до 879,8 млрд грн.

Доходы общего фонда государственного бюджета от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,9% г/г до 110 млрд грн и превысили план на 3,6% из-за более высокого темпа роста средней заработной платы, чем это было учтено в бюджете.

Лучшие финансовые результаты предприятий способствовали росту поступлений от налога на прибыль предприятий (ЧНПП) на 11,8% г/г до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше плана.

Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.

В то же время ниже планированного было обслуживание государственного бюджета вследствие прочной гривни и эффективного управления долгом Минфином, в частности более стремительного снижения доходности по заимствованиям (общая экономия включая изменения в ГБ 2019 составила 25,3 млрд грн по сравнению с первоначальным планом на 2019 год: в частности 21,6 млрд грн, учтенных в изменениях, и еще дополнительно 3,7 млрд грн после изменений).

МинПром

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