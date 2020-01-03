Ferrеxpo выплатит спецдивиденды за 2019 год Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), объявила о специальных дивидендах за 2019 год в размере 6,6 цента США в дополнение к ранее объявленным промежуточным дивидендам в таком же размере, в результате чего суммарно дивиденды за прошлый год составят 13,2 цента США, или около 80 млн долл.



Как сообщается в пресс-релизе компании, Ferrexpo в соответствии с предыдущими годами объявила о специальном промежуточном дивиденде в размере 6,6 центов США (2018 год: 6,6 центов США; 2017 год: 3,3 цента США).



При этом отмечается, что специальные дивиденды отражают сильные возможности группы по генерированию денежных средств и стратегию совета директоров поддерживать баланс между устойчивыми и привлекательными доходами акционеров, инвестициями в возможность роста и силой баланса.



"На сегодняшний день общая сумма дивидендов, объявленных за финансовый 2019 год, составляет 13,2 цента США, или приблизительно $80 млн. Он состоит из обычных промежуточных дивидендов в размере 6,6 центов США (2018 год: 3,3 центов США), объявленных в августе 2019 года, и сегодняшних специальных промежуточных дивидендов в размере 6,6 центов США (2018 год: 6,6 центов США)", - поясняется в пресс-релизе.



При этом уточняется, что совет директоров Ferrexpo рассмотрит окончательные дивиденды за 2019 финансовый год перед объявлением результатов деятельности за полный год группы 18 марта 2020 года. Промежуточные специальные дивиденды будут выплачены 17 января 2020 года акционерам, зарегистрированным в реестре при закрытии бизнеса 10 января 2020. Дивиденды будут выплачены в британских фунтах стерлингов или, по выбору, в долларах США.



Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.



Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.



Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей.



Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



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