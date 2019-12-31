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В 2020 году транзит российского газа через Украину может достичь 75 млрд куб м

31.12.19 17:57
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Российский "Газпром" в 2020 году может прокачать через газотранспортную систему Украины 75 млрд куб. газа, поскольку Россия не сможет завершить строительство "Северного потока – 2" в новом году. Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По имеющейся информации, у РФ пока нет судна, которое могло бы достроить "Северный поток – 2". Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит – это примерно 90 млрд кубометров – мы точно потеряем из-за "Турецкого потока" – минус 15 млрд кубометров, остается 75 млрд кубометров. Я бы ожидал примерно на этом уровне", – сказал он.

Также Коболев отметил, что согласно новому контракту, тариф на транзит для "Газпрома" не повысится.

"Для "Газпрома" тариф на гарантированные объемы почти не меняется. На объемы, которые он будет заказывать в дополнение к этому, – будет больше, это будет зависеть от решения регулятора. Цифру, заложенную в контракте, я комментировать не могу, она конфиденциальная", – сказал Коболев.

Как сообщалось, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м – в последующие четыре года.

МинПром

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