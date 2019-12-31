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Зеленский обсудил с Путиным газовые контракты и освобождение пленных

31.12.19 16:03
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В.Зеленский и В.Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и русских, которые находятся в Украине.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, во время встречи стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

В свою очередь в пресс-службе Кремля подчеркнули важность заключенной накануне пакетной сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. "Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - говорится в сообщении.

МинПром

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