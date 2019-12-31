Лукашенко поручил искать альтернативу российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и наладить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, сообщает "БелТА".



Как отмечает агентство, прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".



А.Лукашенко поручил заключить контракты для бесперебойной поставки нефти на белорусские НПЗ. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что поручения даны после совещания, на котором обсуждались итоги телефонных переговоров президентов Белоруссии и России.



Кроме того, в "Газпроме" сейчас проходят переговоры представителей РФ и Белоруссии по условиям поставок российского газа в республику в 2020 году. В переговорах участвуют председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампред Елена Бурмистрова, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.



Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли сообщило, что Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году. По состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



