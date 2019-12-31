Китайская Henan запустила первую очередь нового алюминиевого завода Китайская компания Henan Shenhuo Group запускает первую очередь своего нового алюминиевого завода в провинции Юньнань на юге страны.



Мощность линии составляет 150 тыс. тонн первичного алюминия в год. Компания рассчитывает достигнуть проектной производительности к марту.



В дальнейшем на предприятии будут введены в строй еще две линии по 150 тыс. т в год каждая. При этом компания закроет аналогичные мощности в провинции Хэнань. В целом она планирует переместить на юг станы мощности по выплавке 900 тыс. т алюминия в год.



Провинция Юньнань, богатая гидроресурсами, в скором будущем станет одним из основных центров китайской цветной металлургии. В этот регион перемещают свои мощности и другие национальные производители алюминия, в частности, группа Hongqiao. Промышленников привлекает дешевизна электроэнергии в провинции, а также то, что для ее получения не надо сжигать уголь.



МинПром



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