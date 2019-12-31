РФ может остановить поставки нефти в Беларусь с 1 января Переговоры Москвы и Минска относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ в 2020 году затягиваются, что может привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.



Они отмечают, что прекращение поставок нефти из РФ в Белоруссию будет означать появление дополнительных экспортных объёмов российской смеси Urals на других направлениях, в частности в балтийских портах.



По состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из РФ, сообщили Рейтер два источника, знакомых с оформлением маршрутных поручений.



Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Белоруссии, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ.



На решение вопроса у стран осталось меньше суток. В противном случае 1 января России придется приостановить поставки нефти в направлении Белоруссии.



“Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то - зависит от переговоров”, - сказал один из источников в отрасли.



В понедельник президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы поставок нефти и газа, но не достигли окончательных договоренностей по этим вопросам.



График экспорта и транзита нефти из РФ предполагает поставку 5,84 миллиона тонн сырья на белорусские НПЗ в январе-марте 2020 год по сравнению с 4,48 миллиона тонн в октябре-декабре 2019.



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