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Кравцов уходит из Укрзализныци

31.12.19 11:50
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Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - сказал Кравцов.

Он добавил, что подробности по смене работы сообщит "после принятых формальных решений".

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", - подчеркнул Кравцов.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

МинПром

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