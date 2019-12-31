Кравцов уходит из Укрзализныци Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - сказал Кравцов.



Он добавил, что подробности по смене работы сообщит "после принятых формальных решений".



"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", - подчеркнул Кравцов.



Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".



10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



