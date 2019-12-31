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В ноябре украинцы увеличили долги по коммуналке

31.12.19 10:49
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В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 16,6%, или на 7 858,4 млн гривен, до 55 103,2 млн гривен по сравнению с октябрем. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 декабря 2019 года увеличился на 52,7 млн гривен до 5 007,1 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 4 438,7 млн гривен до 18 853,4 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 3 362,3 млн гривен до 26 236,2 млн гривен.

В ноябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 611,989 млн гривен), Харьковской (3 102,887 млн гривен) и Днепропетровской (2 760,210 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 647,296 млн гривен), Днепропетровской (2 540,439 млн гривен) и Одесской (2 641,075 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в ноябре зафиксирована в Киеве (934,300 млн гривен), Днепропетровской (1 025,631 млн гривен) и Донецкой (404,335 млн гривен) областях.

МинПром

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