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ФРС США заявила о негативном влиянии стальных тарифов Трампа

31.12.19 10:42 , Steelland
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Тарифы на импорт стали и алюминия, предназначенные для стимулирования экономики, в конечном итоге привели к потере рабочих мест и росту цен, говорится в новом исследовании Федеральной резервной системы США.

"Мы считаем, что повышение тарифов, введенное в действие в 2018 году, связано с относительным сокращением занятости в промышленности и относительным ростом цен производителей", - говорится в докладе экономистов ФРС Аарона Флаэна и Джастина Пирса.

В исследовании говорится, что 10 основных отраслей промышленности США пострадали от ответных тарифов и более высоких цен, включая производителей магнитных и оптических носителей, изделий из кожи, алюминиевого листа, железа и стали, автомобилей, бытовой техники, лесопильных заводов, аудио и видео техники, пестицидов и компьютерной техники.

Администрация Трампа впервые ввела тарифы на сталь и алюминий в марте 2018 года, когда президент заявил, что "агрессивная внешнеторговая практика", связанная с экспортом этих металлов, представляет собой "атаку на страну" и сталелитейную промышленность США.

После этого Трампа последовательно вводил миллиардные сборы на китайские товары, получая симметричный ответ из "Поднебесной".

Сегодня американские и китайские чиновники говорят, что они заключили предварительную торговую сделку, которая предоставит Китаю освобождение от некоторых тарифов в обмен на резкое увеличение закупок американского экспорта сельскохозяйственной продукции. Эскалация торговой войны между США и Китаем вызвала серьезную волатильность на рынках в некоторых точках в течение года на фоне опасений о возможной глобальной рецессии.

МинПром

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