Украина и Россия подписали новый газовый контракт Украина и Россия подписали новый пакет документов о транзите газа. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.



Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил о подписании контракта на транзит российского газа в Европу из России сроком на пять лет.



"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим по меньшей мере 7 млрд долл. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - написал он.



"Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подчеркнул глава украинского государства.



Напомним, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа через Украину для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.



В рамках достигнутых договоренностей "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 3 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража, которое ранее российский госконцерн отказывался выполнять.



МинПром



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