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Гончарук ожидает дальнейшего укрепления гривни

31.12.19 09:03 , Интерфакс-Украина
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук связывает незначительное ослабление гривни перед Новым годом со спекулятивным спросом, однако в 2020 году ожидает продолжения тенденции на укрепление национальной валюты.

"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал он в интервью телеканалу "Украина24".

Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".

Глава правительства также сообщил, что вопрос окончательного решения Международного валютного фонда об открытии для Украины новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд – "это вопрос нескольких месяцев".

"Это техническая работа, которая сейчас продолжается… Я не имею никаких сомнений, что мы эту техническую работу доведем до конца, проблем не будет", - заявил Гончарук.

Он отметил, что МВФ очень демонизирован через олигархические СМИ, тогда как на самом деле сотрудничество с МВФ – "это про доверие и дешевые ресурсы".

Премьер подчеркнул, что вопрос удешевления ресурсов для населения, например. По программам ипотеки, и бизнеса, в частности, для выдачи кредитов микро- и малому бизнесу под 5-7%, - это один из трех приоритетов 2020 года для правительства.

Как сообщалось, после укрепления гривни почти до 23 грн/долл. к середине прошлой недели, в последние дни года ее курс начал слабеть, особенно сильно – на наличном рынке: если на межбанке гривня подешевела с 23,25 грн/$1 до 23,7 грн/долл., то на наличном рынке – примерно до 24,8 грн/долл. Однако уже 30 декабря национальная валюта вновь начала укрепляться, и ее наличные котировки в столице составили на вечер 23,9-24,3 грн/долл.

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