Vale выходит из китайского проекта

Крупнейший в мире производитель железной руды, бразильская корпорация Vale SA продает свою долю в 25% в китайской компании Henan Longyu Energy Resources Ltd.

Об этом говорится в сообщении Vale. Покупателем выступает местная Yongmei Group Co. Цена сделки – около 152 млн долл.

Сделка, как ожидается, будет завершена в I кв. 2020 г. Продажа доли в Henan Longyu Energy Resources называется частью стратегии Vale, направленной на более эффективное распределение капитала и оптимизацию бизнеса.

Как сообщалось ранее, корпорация Vale подписала сервисное соглашение с китайской Ningbo Zhoushan Port Co Ltd. Порт Ningbo Zhoushan будет предоставлять услуги для нового продукта Vale, включая измельчение и обработку, погрузку и хранение.

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