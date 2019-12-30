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Antofagasta замахнулась на проект в США
30.12.19 17:29
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Чилийская горно-металлургическая компания Antofagasta ожидает от Бюро землепользования США и министерства природных ресурсов штата Миннесота одобрения ее проекта горнодобычи и его экологического обоснования.
Компания планирует производить в Миннесоте никель, медь и металлы платиновой группы через дочернее подразделение Twin Metals Minnesota.
По данным компании, от момента запуска изыскательской программы до начала развития проекта и подачи заявок на лицензии и разрешения прошло 10 лет.
Напомним, Antofagasta Plc. в III кв. снизила выплавку рафинированной меди на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 197 тыс. т. Antofagasta по итогам I половины 2019 г. увеличила чистую прибыль на 56% к тому же периоду 2018 г., до 302,4 млн долл.
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