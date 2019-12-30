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В Китае сокращаются запасы рулонного проката

30.12.19 16:20
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Запасы горячекатаного рулонного проката на торговых площадках Китая по состоянию на 26 декабря составляли 1,56 млн т.  

Это на 0,2% меньше по сравнению с неделей ранее, по данным китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information & Technology Co., Ltd.  

Кроме того, запасы г/к рулонов на складах китайских металлургических заводов выросли на 6,4% до 849,3 тыс. т. 

Общие запасы стальных горячекатаных рулонов в Китае по состоянию на 26 декабря выросли на 2%, до 2,41 млн т. По сравнению с показателем на ту же дату 2018 г. снижение составило 14,7%. 

МинПром

 

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