В Китае сокращаются запасы рулонного проката

Запасы горячекатаного рулонного проката на торговых площадках Китая по состоянию на 26 декабря составляли 1,56 млн т.

Это на 0,2% меньше по сравнению с неделей ранее, по данным китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information & Technology Co., Ltd.

Кроме того, запасы г/к рулонов на складах китайских металлургических заводов выросли на 6,4% до 849,3 тыс. т.

Общие запасы стальных горячекатаных рулонов в Китае по состоянию на 26 декабря выросли на 2%, до 2,41 млн т. По сравнению с показателем на ту же дату 2018 г. снижение составило 14,7%.

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