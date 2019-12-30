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Госдеп США дал время участникам Северного потока-2 на выход из проекта
30.12.19 15:28
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Администрация США требуют от компаний-подрядчиков, ведущих строительство российского обходного газопровода "Северный поток-2", свернуть работы до 20 января, иначе против них будут санкции.
"Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации", - говорится в опубликованном заявлении Государственного департамента США.
"Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности", — говорится в сообщении. В Госдепе США подчеркивают, что "Северный поток-2" — это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.
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