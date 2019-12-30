Укрзализныця купит 40 локомотивов у General Electric

Госкомпания ПАО "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры Украины подписали меморандум о приобретении еще 40 локомотивов у концерна General Electric Transportation.

Об этом сообщил генеральный директор УЗ Евгений Кравцов в соцсети. "Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году", - отметил он.

По словам Е.Кравцова, новый подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и в целом операционную деятельность компании.

Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что первая партия из 30 локомотивов GE уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность, выполняя около 20% всей грузовой работы.

"По нашим подсчетам, в 2019 г. только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн.", - отметил он. Генеральный директор УЗ уточнил, что локализация производства уже на первых локомотивах GE должна составлять 15%.

Напомним, в феврале 2019 г. "Укрзализныця" завершила первый этап стратегического сотрудничества с General Electric, получив всю партию из 30 машин локомотивов.

ПАО "Укрзализныця" и General Electric 23 февраля 2018 г. подписали соглашение, предусматривающее модернизацию локомотивного парка и поставку новых локомотивов на сумму 1 млрд долл. в течение 15 лет. Первая партия из 30 локомотивов предусматривает локализацию производства на уровне 10%, в дальнейшем локализация должна вырасти до 40%.

МинПром

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