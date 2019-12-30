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Запорожсталь нарастила речные отгрузки продукции
30.12.19 14:21
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Комбинат "Запорожсталь" по итогам навигации-2019 нарастил отгрузку металлопродукции речным транспортом на 36%, до 905 тыс. т., по данным предприятия.
Отгрузки металлопродукции потребителям осуществлялись через Запорожский речной порт. Ключевым фактором увеличения перевалки грузов "Запорожстали" в Запорожском речном порту стало освоение каботажных перевозок.
Комбинат в 2019 г. отправил порядка 240 тыс. т. металлопродукции в морские порты Черноморска и Одессы по реке. Ранее доставка в данных направлениях осуществлялась по железной дороге.
Напомним, "Запорожсталь" возобновила стратегическое партнерство с Запорожским речным портом в октябре 2012 года. За этот период "Запорожсталь" отправила потребителям из разных стран мира через Запорожский речной порт около 4,6 млн т. металлопродукции.
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Металлургический комбинат "Запорожсталь" успешно прошел второй надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015, и первый надзорный аудит системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
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