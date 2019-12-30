Запорожсталь нарастила речные отгрузки продукции

Комбинат "Запорожсталь" по итогам навигации-2019 нарастил отгрузку металлопродукции речным транспортом на 36%, до 905 тыс. т., по данным предприятия.

Отгрузки металлопродукции потребителям осуществлялись через Запорожский речной порт. Ключевым фактором увеличения перевалки грузов "Запорожстали" в Запорожском речном порту стало освоение каботажных перевозок.

Комбинат в 2019 г. отправил порядка 240 тыс. т. металлопродукции в морские порты Черноморска и Одессы по реке. Ранее доставка в данных направлениях осуществлялась по железной дороге.

Напомним, "Запорожсталь" возобновила стратегическое партнерство с Запорожским речным портом в октябре 2012 года. За этот период "Запорожсталь" отправила потребителям из разных стран мира через Запорожский речной порт около 4,6 млн т. металлопродукции.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...