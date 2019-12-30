Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запорожсталь нарастила речные отгрузки продукции

30.12.19 14:21
печать
размер текста:

Комбинат "Запорожсталь" по итогам навигации-2019 нарастил отгрузку металлопродукции речным транспортом на 36%, до 905 тыс. т., по данным предприятия. 

Отгрузки металлопродукции потребителям осуществлялись через Запорожский речной порт. Ключевым фактором увеличения перевалки грузов "Запорожстали" в Запорожском речном порту стало освоение каботажных перевозок.  

Комбинат в 2019 г. отправил порядка 240 тыс. т. металлопродукции в морские порты Черноморска и Одессы по реке. Ранее доставка в данных направлениях осуществлялась по железной дороге. 

Напомним, "Запорожсталь" возобновила стратегическое партнерство с Запорожским речным портом в октябре 2012 года. За этот период "Запорожсталь" отправила потребителям из разных стран мира через Запорожский речной порт около 4,6 млн т. металлопродукции. 

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
18.12.2019
Комбинат "Запорожсталь" признан победителем в номинации "Лидер экоинвестиций" всеукраинского рейтинга "Экотрансформация-2019".
Запорожсталь уменьшает вредные выбросы
11.12.2019
Комбинат "Запорожсталь" уменьшит выбросы пыли в атмосферу из доменного цеха благодаря собственной инженерной разработке. Об этом говорится в сообщении группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие.
Запорожсталь подвела итоги конкурса по экологии и охране труда
06.12.2019
Конкурс на соискание премии генерального директора в области охраны труда, промышленной и техногенной безопасности, охраны здоровья и охраны окружающей среды завершился на комбинате "Запорожсталь".
Запорожсталь успешно прошла аудит Интегрированной системы менеджмента
19.11.2019
Металлургический комбинат "Запорожсталь" успешно прошел второй надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015, и первый надзорный аудит системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Запорожсталь в октябре увеличила объемы производства
04.11.2019
В октябре 2019 года металлургический комбинат "Запорожсталь" увеличил выплавку стали на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 349,1 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:44
В Китае выросли запасы арматуры
13:29
Украинцам хотят изменить уплату налогов
12:52
Газодобыча в Украине сократилась на 0,8%
12:29
ЧТПЗ завершил отгрузку ТБД в Туркменистан
11:58
Китай резко повысил импорт никелевой руды
11:21
В Бангладеш запускают новый электрометзавод
10:40
Нацбанк установил рекорд по скупке валюты
10:24
Коболев рассказал о переговорах с Газпромом
09:54
Кабмин утвердил мировое соглашение с Газпромом
09:22
Банкиры объяснили предновогоднее ослабление гривны
27.12.19
19:37
Интерпайп первым в Украине оформил электронную товарно-транспортную накладную
18:59
Газпром заплатил Нафтогазу 2,9 млрд долл по решению Стогкольмского арбитража
17:43
Минфин объяснил укрепление гривны
17:11
AHMSA построит новый коксохимзавод в Мексике
16:59
Днепроспецсталь завершила ремонт прокатного стана
16:13
У BHP Group и Rio Tinto падает производство в Чили
15:48
Кабмин передал 530 предприятий на приватизацию
15:23
В ноябре прибыль китайских промпредприятий резко выросла
15:22
Бразильский выпуск полуфабрикатов упал на 12%
14:47
АМКР реконструировал мелкосортный стан № 250-4
26.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!