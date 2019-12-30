В Китае выросли запасы арматуры

Запасы стального арматурного проката в прутках на торговых площадках Китая по состоянию на 26 декабря составляли 3,04 млн т.

Это на 7,2% больше по сравнению с неделей ранее, по данным китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information&Technology Co., Ltd.

Запасы на складах китайских металлургических заводов по состоянию на указанную дату увеличились на 2,4% на недельной основе, до 2,12 млн т.

Таким образом, общие запасы стального арматурного проката в Китае на 26 декабря выросли на 5,2%, до 5,16 млн т. Это на 4,4% ниже по сравнению с показателем на ту же дату годом ранее.

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