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В Китае выросли запасы арматуры
30.12.19 13:44
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Запасы стального арматурного проката в прутках на торговых площадках Китая по состоянию на 26 декабря составляли 3,04 млн т.
Это на 7,2% больше по сравнению с неделей ранее, по данным китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information&Technology Co., Ltd.
Запасы на складах китайских металлургических заводов по состоянию на указанную дату увеличились на 2,4% на недельной основе, до 2,12 млн т.
Таким образом, общие запасы стального арматурного проката в Китае на 26 декабря выросли на 5,2%, до 5,16 млн т. Это на 4,4% ниже по сравнению с показателем на ту же дату годом ранее.
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В течение октября 2019 года металлургические предприятия Китая выпустили 22,07 млн тонн арматуры, что составило порядка 21,5% от общего производства готового проката в стране. Рост объемов в годовом соотношении - 11,9%, по сравнению с сентябрем - 4%, сообщает Mysteel со ссылкой на данные Национального департамента статистики КНР.
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