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В Китае выросли запасы арматуры

30.12.19 13:44
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Запасы стального арматурного проката в прутках на торговых площадках Китая по состоянию на 26 декабря составляли 3,04 млн т.  

Это на 7,2% больше по сравнению с неделей ранее, по данным китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information&Technology Co., Ltd. 

Запасы на складах китайских металлургических заводов по состоянию на указанную дату увеличились на 2,4% на недельной основе, до 2,12 млн т.  

Таким образом, общие запасы стального арматурного проката в Китае на 26 декабря выросли на 5,2%, до 5,16 млн т. Это на 4,4% ниже по сравнению с показателем на ту же дату годом ранее. 

МинПром

 

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