Украинцам хотят изменить уплату налогов

Власти планируют в следующем году изменить налогообложение доходов граждан. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию Минфин.

"Мы пока обсуждаем ядро ​​налоговой реформы - изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог", - сказал он.

Сейчас действует единая ставка НДФЛ в 18%, вместо нее планируют ввести несколько: базовую, повышенную и пониженную. Точные размеры ставок пока не известны.

По словам Д.Гетманцева, окончательные расчеты сейчас делают в Министерстве финансов. "Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%", - уточнил он.

Финалом налоговой реформы должно стать введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы.

"Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах", - сказал Д.Гетманцев.

Он также сообщил о намерении отнимать с дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. "Наша задача - максимально приблизить доход до чистого дохода, то есть реального объекта налогообложения", - пояснил председатель налогового комитета ВР.

МинПром

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