Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцам хотят изменить уплату налогов

30.12.19 13:29
печать
размер текста:

Власти планируют в следующем году изменить налогообложение доходов граждан. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию Минфин. 

"Мы пока обсуждаем ядро ​​налоговой реформы - изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог", - сказал он. 

Сейчас действует единая ставка НДФЛ в 18%, вместо нее планируют ввести несколько: базовую, повышенную и пониженную. Точные размеры ставок пока не известны.  

По словам Д.Гетманцева, окончательные расчеты сейчас делают в Министерстве финансов. "Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%", - уточнил он. 

Финалом налоговой реформы должно стать введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы. 

"Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах", - сказал Д.Гетманцев. 

Он также сообщил о намерении отнимать с дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. "Наша задача - максимально приблизить доход до чистого дохода, то есть реального объекта налогообложения", - пояснил председатель налогового комитета ВР. 

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Украинцев хотят перевести на трудовые контракты
26.12.2019
Контракт станет основой трудовых отношений в Украине по новому Трудовому кодексу, который разрабатывает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Потребительские настроения украинцев ухудшились
20.12.2019
Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2019 г. составил 91,7 п., что на 4,2 п. ниже, чем в октябре. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.
За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев
18.12.2019
Почти четыре миллиона украинцев эмигрировали из Украины, начиная с 2010 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Украинцам могут упростить использование ID-паспортов
17.12.2019
Ключевая претензия украинцев к пластиковым внутренним паспортам касается справки о регистрации. Об этом сообщил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью Европейской правде.
Украинцы лидируют по числу заробитчан в Эстонии
16.12.2019
Украинцы в Эстонии составляют самую большую группу трудовых мигрантов, в этом году нашим гражданам было выдано 24 318 разрешений на временную работу.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:44
В Китае выросли запасы арматуры
12:52
Газодобыча в Украине сократилась на 0,8%
12:29
ЧТПЗ завершил отгрузку ТБД в Туркменистан
11:58
Китай резко повысил импорт никелевой руды
11:21
В Бангладеш запускают новый электрометзавод
10:40
Нацбанк установил рекорд по скупке валюты
10:24
Коболев рассказал о переговорах с Газпромом
09:54
Кабмин утвердил мировое соглашение с Газпромом
09:22
Банкиры объяснили предновогоднее ослабление гривны
27.12.19
19:37
Интерпайп первым в Украине оформил электронную товарно-транспортную накладную
18:59
Газпром заплатил Нафтогазу 2,9 млрд долл по решению Стогкольмского арбитража
17:43
Минфин объяснил укрепление гривны
17:11
AHMSA построит новый коксохимзавод в Мексике
16:59
Днепроспецсталь завершила ремонт прокатного стана
16:13
У BHP Group и Rio Tinto падает производство в Чили
15:48
Кабмин передал 530 предприятий на приватизацию
15:23
В ноябре прибыль китайских промпредприятий резко выросла
15:22
Бразильский выпуск полуфабрикатов упал на 12%
14:47
АМКР реконструировал мелкосортный стан № 250-4
14:20
Поставки руды в Китай за неделю упали на 9%
26.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!