Газодобыча в Украине сократилась на 0,8%

Добыча природного газа в Украине за январь-ноябрь снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., до 18,915 млрд м3, по данным Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" снизили добычу на 2,2%, до 14,722,2 млрд м3. В т.ч. числе АО "Укргаздобыча" – на 2,9%, до 13,653 млрд м3, ПАО "Черноморнафтогаз" – на 10,3%, до 6,5 млн м3.

ПАО "Укрнафта" нарастила показатель на 8,1%, до 1,62 млрд м3. Остальные компании повысили добычу на 4,4%, до 4,193 млрд м3.

Напомним, в 2018 г. добыча природного газа в Украине увеличилась на 0,5%, до 20,897 млрд м3.

Руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил о невозможности реализации госпрограммы "20/20", предусматривающнй увеличение добычи АО "Укргаздобыча" в 2020 г. до 20 млрд м3 в 2020 г.

МинПром

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